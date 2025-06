Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Autokraten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu autokratischen Tendenzen und der politischen Lage in Ostdeutschland:

"Es gibt in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands schon Städte und Kreise, in denen die Trump-Freunde von der AfD absolute Mehrheiten hinter sich haben. (...) Eine gute Nachricht ist es, dass die neue Bundesregierung aus Union und SPD das Problem erkannt hat. Themen, die nachweislich viele Menschen bewegen wie Migration und Bürgergeld werden angegangen. Der Wählerschaft wird nicht - wie in den Zeiten der Ampel - der Eindruck vermittelt, sie verstehe nur die politischen Abläufe nicht so richtig."/yyzz/DP/men