|
05.03.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Buy European-Plan
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Buy European-Plan:
"Trotzdem war es richtig, den Vorschlag abzuschwächen. So verfügt die Gemeinschaft in den meisten Sektoren weder über die industrielle Basis noch über die notwendigen Lieferketten, um allein zurechtzukommen. Es führt darüber hinaus zu fehlender Innovation, wenn die eigene Wirtschaft geschützt wird ohne ausreichenden Wettbewerb. Aber: Anders als die USA oder China muss Europa die Interessen von 27 Volkswirtschaften ausbalancieren und berücksichtigen, dass wir jahrzehntelang vom Freihandel profitiert haben."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.