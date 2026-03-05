Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Buy European-Plan

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Buy European-Plan:

"Trotzdem war es richtig, den Vorschlag abzuschwächen. So verfügt die Gemeinschaft in den meisten Sektoren weder über die industrielle Basis noch über die notwendigen Lieferketten, um allein zurechtzukommen. Es führt darüber hinaus zu fehlender Innovation, wenn die eigene Wirtschaft geschützt wird ohne ausreichenden Wettbewerb. Aber: Anders als die USA oder China muss Europa die Interessen von 27 Volkswirtschaften ausbalancieren und berücksichtigen, dass wir jahrzehntelang vom Freihandel profitiert haben."/DP/jha