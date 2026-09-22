22.09.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu CDU-Wahldebakel/Konsequenzen/Merz

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu CDU-Wahldebakel/Konsequenzen/Merz:

Beim Wahlvolk gibt es ohnehin momentan nicht mehr viel zu verlieren, insofern war Kanzler Friedrich Merz auf dem richtigen Weg, als er in seiner kurzen Rede unmittelbar nach Schließung der Wahllokale nicht einknickte. Er kann in den zwei verbleibenden Jahren tatsächlich das Wohl des ganzen Volkes, also auch der Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen, ins Auge fassen. Dann würde er als Reformkanzler in die Geschichte eingehen. Dazu muss er einigen Partei- und Koalitionsfreunden aber die Sümpfe trockenlegen, in denen etliche Milliarden an Steuereinnahmen versinken. Ob es danach noch zu einer Mehrheit für ihn in der Partei reicht, könnte ihm in seinem Alter und bei seiner sozialen Stellung eigentlich egal sein./yyzz/DP/mis

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