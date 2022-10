Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu CSU ein Jahr vor der Wahl

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu CSU ein Jahr vor der Wahl:

"Obwohl die CSU nach jüngsten Erhebungen in Bayern schon wieder an der 40-Prozent-Marke kratzt, ist damit aber die Landtagswahl in einem Jahr noch längst nicht in trockenen Tüchern. Das lehren schon die heftigen Stimmungsumschwünge in der Zeit seit der missglückten Kanzler-Kandidaten-Kandidatur im vergangenen Jahr. Während Söder die Probleme mit Inflation und Energiepreisen in Berlin abladen kann, droht in Bayern wieder einmal Ungemach in der Schulpolitik. Der Lehrermangel hat sich in diesem Schuljahr so massiv wie noch nie bemerkbar gemacht. Eltern-Wut - das hat sich oft genug gezeigt - kann Wahlergebnisse empfindlich beeinflussen."