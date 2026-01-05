Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu CSU-Kurs bei der Kernenergie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu CSU-Kurs bei der Kernenergie:

"Der CSU-Zickzackkurs zur Kernenergie folgt dem Zeitgeist. Nach aktuellen Umfragen befürworten 55 bis 67 Prozent der Deutschen eine Rückkehr zur Kernenergie. Werden sie nach dem Bau neuer Kernkraftwerke befragt, sind nur noch 32 Prozent dafür. Sollte eine Reaktorbaustelle auch nur entfernt in Wohnortnähe rücken, dürfte die Zustimmung auf null sinken."/yyzz/DP/he