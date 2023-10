Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu CSU und Freie Wähler

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu CSU und Freie Wähler:

"Die Ziele der Neuauflage der Bayernkoalition wird sicher erreicht werden. Um den Willen der Beteiligten zur Macht zu beseitigen, reichen die derzeitigen Querelen nicht aus. Dennoch dürfte es am Verhandlungstisch erheblich frostiger zugehen als vor fünf Jahren, als die CSU-Seite noch glaubte, einen scheinbar harmlosen niederbayerischen Landwirt rasch einhegen zu können. Inzwischen gelten die Freien Wähler bei der CSU als "Hauptkonkurrent". Das will etwas heißen - auch mit Blick auf die in den kommenden zwei Jahren anstehenden Wahlen zum Europaparlament und im Bund."/zz/DP/he