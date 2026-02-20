Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu den Folgen des Brexit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu den Folgen des Brexit:

"Der Brexit hat zudem zu tiefen politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen im Land geführt, den Absturz der Konservativen Partei und die Heraufkunft der Rechtspopulisten um Nigel Farage beschleunigt. Er war wahrlich keine gute Idee."/yyzz/DP/men