Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu den Grenzen der Bauernproteste

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu den Grenzen der Bauernproteste:

"Wenn nun die Landwirte bei ihren Aktionen auf die Strategie setzen, Autobahnauffahrten zu blockieren, so ist das zumindest riskant. Riskant deshalb, weil sie bisher, anders als die radikalen Klima-Aktivisten, auf relativ großes Verständnis in der Bevölkerung stoßen. Das sollten sie nicht gefährden, in dem sie auch nur den Anschein erwecken, den autofahrenden Teil der Bürger für ihre Sache in Mithaftung nehmen zu wollen."/yyzz/DP/nas