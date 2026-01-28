|
28.01.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu deutschem Hausarztproblem
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu deutschem Hausarztproblem:
"Im Prinzip ist die verstärkte Hinwendung zum Primärarztsystem natürlich richtig, weil ein hoher Prozentsatz aller Krankheiten ohne aufwendige Facharztbeteiligung zu heilen ist. Wie in allen anderen Sozialbereichen stellt sich auch hier die Frage, ob der Ansatz richtig ist, zuallererst die Patienten für die Reform ins Obligo zu nehmen, oder ob Politik und Verbände nicht an vielen anderen Stellschrauben mindestens gleichzeitig, wenn nicht vorher drehen sollten."/yyzz/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!