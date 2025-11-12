|
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Doppelhaushalt ohne neue Schulden
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu bayerischen Doppelhaushalt ohne neue Schulden:
"Wochen vor der Aufstellung des Haushaltsentwurfs (...) hatte Regierungschef Markus Söder (CSU) schon laut darüber nachgedacht, ob Bayern nicht auch von der gelockerten Schuldenbremse Gebrauch machen müsste. Es gehe schließlich nicht um Prinzipien, sondern um Gestaltung der Zukunft. Viele schlossen daraus, dass der Ministerpräsident damit den Boden für eine Nettokreditaufnahme bereiten wolle. Doch jetzt drängt sich ein anderer Verdacht auf: Hat Söder nur deshalb über neue Schulden geredet, um sie dann mit maximaler publicity zu verwerfen? Zuzutrauen wäre es dem Meister des politischen Marketings durchaus, einen Teufel an die Wand zu malen, um ihn dann unter dem Beifall des Publikums in heldenhafter Pose zu verscheuchen."/DP/jha
