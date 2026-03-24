Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu drängenden Reformplänen der Koalition

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu drängenden Reformplänen der Koalition:

"Die Union muss das Kunststück fertigbringen, der am Boden liegenden SPD keine unnötigen Demütigungen zuzufügen und ihr einige inhaltliche Erfolge zuzugestehen, ohne gleich das gesamte Reformprojekt in Frage zu stellen. Es kann klappen. Es muss klappen."/yyzz/DP/men