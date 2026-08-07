Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Drohne in Leipzig/Drohnenabwehr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Drohne in Leipzig/Drohnenabwehr

Der Politik sei nachdrücklich mitgeteilt, dass die Bürger der Klagelieder über das Zuständigkeitswirrwarr zwischen Bund, Land und Kommunen überdrüssig sind. Die haben sie alle schon x-mal gehört. Es wäre interessant zu wissen, ob sich inzwischen etwas getan hat, um diese Knoten zu durchschlagen. Die Wähler wollen Taten sehen, etwa in Form rechtlicher Möglichkeiten, virtuelle Grenzen im Notfall zu ignorieren, wenn es um unmittelbare Gefahrenabwehr geht. Auf keinen Fall darf ein Einsatz an Zuständigkeiten scheitern. Inzwischen muss jedem klar sein, dass die glücklichen Zeiten, in denen Deutschland ausschließlich von Freunden umgeben war und deshalb keine nennenswerte Landesverteidigung brauchte, vorbei sind./yyzz/DP/zb