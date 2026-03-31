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31.03.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Empfehlungen der Gesundheits-Kommission
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu den Empfehlungen der Gesundheits-Kommission
Die entscheidende Frage wird sein, ob die Regierung Merz dem zu erwartenden Widerstand trotzt. Dass er kommen wird - von Ärzten, Pharmaunternehmen, Kassen, Patientenvereinigungen, Krankenhäusern -, ist so sicher wie nur irgendetwas. Schon bei weit vorsichtigeren Eingriffen in der Vergangenheit war das zu beobachten. Wenn Wählerstimmen verloren gehen könnten, bekommt die Politik oft genug kalte Füße. Aber wenn es jetzt nicht klappt, wann soll es dann überhaupt noch klappen? Jede weitere Verzögerung würde nur noch härtere Einschnitte erfordern./yyzz/DP/zb
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