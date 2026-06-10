Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu FCAS

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu FCAS:

"Dieses Scheitern ist auch eine persönliche Schlappe für Macron. Der einst so furios gestartete französische Präsident erscheint zunehmend machtlos, auch hinsichtlich der deutsch-französischen Partnerschaft, die er stets so hochhielt. Und das, während vor der Präsidentschaftswahl in knapp einem Jahr eine rechtsextreme Partei die Umfragen anführt, die wenig von binationalen Projekten hält. Demgegenüber hätte bis dahin FCAS vorangetrieben werden können, um es auf eine stabile Basis zu stellen. Paris und Berlin haben eine riesige Chance vertan - gemeinsam."/yyzz/DP/men