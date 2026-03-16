Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu fossilen Energien

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu fossilen Energien:

"Auch in Reiches Ministerium sollte die Zeitenwende langsam ankommen. Inzwischen bedarf es nicht einmal mehr der Beschwörung des Weltuntergangs durch den Klimawandel, um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen aus unberechenbaren Regionen zu verringern. Dass dies dem Klima trotzdem guttut, müsste eigentlich jedem gefallen."/yyzz/DP/he