Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Friedensappelle/Ostern

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Friedensappelle/Ostern:

"Nun hat keine Seite, weder die Ukraine noch Russland noch deren jeweilige Unterstützer, ein Interesse daran, das Kriegsgeschehen über die Ukraine hinaus eskalieren zu lassen. Ein Dritter Weltkrieg wird daraus nicht werden, sondern ein Abnutzungskampf auf ukrainischem Boden. Im Hintergrund wird versucht, die diplomatischen Gesprächskanäle offen zu halten - es ist mitnichten so, dass mit dem Kriegsherrn Putin nicht gesprochen würde. In den Vordergrund rücken diese Verhandlungen aber erst, wenn es einer Seite zu teuer wird, den Krieg zulasten einer Friedenslösung weiterzuführen. Die Ukraine muss in der Lage sein, den Preis dafür mitzubestimmen."/yyzz/DP/he