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18.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Glücksatlas
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Glücksatlas:
"Wo das Leben noch einigermaßen bezahlbar ist, steigt die Zufriedenheit. Das kann die Politik beeinflussen - sie tut es derzeit meistens nicht. Fürs persönliche Glück ist jede(r) zu einem Gutteil selbst verantwortlich: Es kommt darauf an, wie man auf sein Leben blickt - und was man daraus macht. Viele merken: Das reale Leben außerhalb des Internets ist das lebenswertere - mit echten Begegnungen, mit Austausch statt Konfrontation. So geht's zum Glück!"/DP/jha
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