06.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Hitzepolitik

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Hitzepolitik:

"Dass Klimaschutz und vor allem das Anpassen an steigende Temperaturen aber auch eine Frage der Wirtschaft und des Wachstums ist - das blenden Reiche und auch der Kanzler aus. Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, sagt dazu: "Klimaschutz ist Sicherung des langfristigen Wohlstandes in Europa. Europa ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent." Und verantwortlich handelnde Unternehmer mit Weitblick staunen über diese Politik. Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters Vaude: "Von der Politik kommen Signale, dass das Klimaengagement nicht relevant ist. Also aus meiner Perspektive wird hier ganz aktiv unsere Zukunft boykottiert." Es gibt eine nationale Wasserstrategie aus dem Jahr 2023, die viele Schritte auflistet, um Dürren abzumildern und Wasser effizienter zu nutzen. Wenige davon wurden bisher angepackt. Höchste Zeit, diesen Fahrplan wieder auszupacken."/yyzz/DP/he

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