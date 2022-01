Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Holcaustgedenktag

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Holcaustgedenktag:

"Als am 27. Januar 1945 die russischen Truppen das KZ Auschwitz-Birkenau befreit haben, wurde die Welt Zeuge der Endlösung. Ein Tag der Schande. Es ist deshalb richtig, dass wir heute am Holocaustgedenktag an diese Verbrechen mit Demut erinnern. Die Weltgeschichte hat nach 1945 aber den Wunsch nach dem "Nie wieder" bislang leider nicht erfüllt."