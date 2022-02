Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Impfpflicht/Kritik an BA-Chef

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Impfpflicht/Kritik an BA-Chef:

Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), hat die Frage aufgeworfen, "ob eine fehlende Impfung zu einer Sperrzeit führt", ob Ungeimpfte also kein Arbeitslosengeld bekommen. FDP-Politiker Wolfgang Kubicki entdeckt in dem Halbsatz gleich eine "unverfrorene Anregung". Dabei hat Scheele nur getan, was sein Job ist: Er hat überlegt, welche Folgen sich aus einer Impfpflicht für den Zuständigkeitsbereich seiner Behörde ergeben./yyzz/DP/stk