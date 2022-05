Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Kleiner CSU-Parteitag

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Kleiner CSU-Parteitag:

"Mit dem kleinen Parteitag in Würzburg hat sich die CSU in der Bundespolitik zurückgemeldet. Nach dem gescheiterten Anlauf Söders auf das Kanzleramt sei es still um ihn und seine Partei geworden, hatten Kommentatoren in den letzten Monaten bemäkelt. Umso mehr, als Söder mit dem Bekenntnis, nun aber auch wirklich in Bayern bleiben zu wollen, seine bundespolitische Bedeutung selbst relativiert hat. Ein anderer Weg bleibt ihm auch nicht. Die Landtagswahl in kaum mehr eineinhalb Jahren wird zur Schicksalswahl für Söder und die CSU. Wenn das bayerische Wahlvolk den Eindruck bekommt, der CSU-Chef schiele im Grunde nach wie vor auf Berlin, dann kann sie für die Christsozialen dramatisch ausgehen. Daher ist Söder klug beraten, wenn er das tut, was er zur Zeit macht: An Bayern arbeiten und allzu schrille Töne vermeiden."/ra/DP/he