Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Kritik/Wirtschaftswachstum

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Kritik/Wirtschaftswachstum:

"Die Marktwirtschaft hat sich weltweit als das gesellschaftliche und ökonomische Organisationsmodell durchgesetzt, das die Bedürfnisse der Menschen am besten befriedigen kann. Damit das funktioniert, muss eine Marktwirtschaft wachsen, nicht schrumpfen. Sie muss sozial abgefedert sein und einen staatlichen regulativen Rahmen bieten, damit das Streben der Menschen nicht in wirtschaftlichen, sozialen und umweltzerstörenden Exzessen endet, sondern in die richtigen Bahnen gelenkt wird. In der Welt der 2020er Jahre heißt das: Wachstum ist kein Selbstzweck. Sondern: Die Wirtschaft muss wachsen, um nachhaltig sein zu können."/DP/jha