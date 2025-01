Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Lehren aus Österreich

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Lehren aus Österreich:

Wenn "Ausschließeritis" ein gangbarer Weg zur Eindämmung der Rechtsextremen ist, dann muss er begangen werden. Gerade Österreich ist aber das Paradebeispiel dafür, dass "Ausschließeritis" allein paradoxerweise letztlich jene an die Macht bringt, die man von ihr fernhalten möchte. Wer also nicht irgendwann einmal um die AfD nicht mehr herumkommen möchte, muss sich darauf besinnen, dass deren Themen auch Menschen, die nichts mit Extremismus am Hut haben, bewegen. Diese anzugehen, ist der zentrale Auftrag an jede nächste Bundesregierung./yyzz/DP/mis