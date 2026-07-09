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09.07.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Marine Le Pen
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Marine Le Pen:
"Le Pen will "das Volk", das sie zu vertreten vorgibt, gegen die Institutionen ausspielen. Dabei ist sie sonst die Erste, die bei (Klein-) Kriminellen sofort nach einer harten Hand und strengen Strafen ruft. Was aber besonders verstört, ist die große Zahl an Menschen, die trotz allem an ihr festhalten. Le Pens skrupelloser Egotrip erinnert an das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump. Es stellt sich die bange Frage, ob auch die Franzosen wie die Amerikaner dazu bereit sind, eine verurteilte Person ins höchste Amt des Staates zu wählen. Ausschließen lässt sich das nicht."/DP/jha
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