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05.05.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Merz/Kanzler
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Merz/Kanzler:
"Er drückt sich manchmal dermaßen ungeschickt aus, dass jedem außer ihm sofort klar ist, was er nun wieder angerichtet hat. Er könnte seine Koalition aufmerksamer führen. Er tritt gegenüber den eigenen Leuten oft zu schroff auf und macht sich damit keine Freunde. Aber die wahren Probleme dieser Regierung haben wenig mit dem 70-Jährigen zu tun. Es sind systemische Probleme, die jeder andere an seiner Stelle, ob nun Hendrik Wüst oder Markus Söder, ebenfalls hätte. Und die in anderer Konstellation auch ein Olaf Scholz hatte. Die Weltordnung ist im Wanken, wirtschaftlich wie sicherheitspolitisch."/DP/jha
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