Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Mieterschutz mit Löchern

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Mieterschutz mit Löchern:

"Um Wohnraum zu schützen, gilt seit 2023 in Nürnberg das Umwandlungsverbot. Ein Mietshaus mit mehr als zehn Einheiten darf nicht so einfach in Eigentumswohnungen umgewandelt werden.

Der Haken: Im Zuge des Bürokratieabbaus können Eigentümer vergleichsweise einfach den Zuschnitt von Immobilien ändern, also etwa aus zwölf zehn Wohneinheiten machen. Wer erst danach einen Antrag auf Aufteilung in Eigentumswohnungen stellt, fällt nicht unter das Umwandlungsverbot. Unterm Strich gehen dem Mietmarkt so aber zwei Wohnungen verloren."/yyzz/DP/nas