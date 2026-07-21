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21.07.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu neuem britischen Premier
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu neuem britischen Premier:
"Andy Burnham weiß, dass er schnell handeln muss. Die Leute wollen Ergebnisse sehen. Er hat schon angedeutet, wie er helfen will: Steuererleichterungen, niedrigere Energierechnungen, gedeckelte Bustarife. In Zeiten, in denen erfolgreiches Regieren schwierig bis unmöglich ist, beginnen für Burnham die Mühen der Ebenen. Er weiß das nur zu genau. Labour steht vor seiner letzten Chance, sagte er einst. Burnham ist zum Erfolg verdammt."/DP/jha
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