Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu RAF

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu RAF:

"Aufzuklären ist ferner, wie es Daniela Klette gelingen konnte, jahrzehntelang unbehelligt, aber mit Kriegswaffen ausgestattet, mitten in Berlin zu leben. Ihre Weggefährten aus der aktiven Zeit sind noch auf freiem Fuß. Welche Rolle spielt das linksextremistische Milieu in Berlin-Kreuzberg und anderswo? Schafft es Rückzugsräume für Terroristen, die der eigenen Agenda mit Gewalt Geltung verschafften? Dass Genossin Klette in diesem Milieu als Heldin gefeiert wird, sollte den Ermittlern einigen Aufschluss geben."/nme/DP/jha