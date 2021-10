Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Regeln für Zuwanderung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Regeln für Zuwanderung:

"Die kulturellen und auch religiösen Traditionen der türkischen Community sind Teil dieses Landes. Gleichwohl beruhen die Anfänge des Zuzugs von "Gastarbeitern" auf dem grundlegenden Missverständnis, dass sie irgendwann wieder in ihre Heimat zurückreisen würden, und zwar für immer. Wegen dieser Fehleinschätzung forderte die Politik zu lange keine echte Integration - und förderte indirekt die Bildung von abgeschotteten Netzwerken der Gastarbeiter, später auch der Flüchtlinge. (...) Abgesehen davon, dass die spezifischen Formen der Kriminalität, die sich ebenso entwickelten, genauso bekämpft oder besser noch erstickt werden müssen wie in der allgemeinen Bevölkerung, ist es an der Zeit, endlich die Realitäten anzuerkennen und eine gesetzliche Regelung für die Einwanderung nach Deutschland zu schaffen, die beiden Seiten gerecht wird."/yyzz/DP/he