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24.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Rente
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Rente:
"Schade ist es, dass Deutschland jetzt erst in eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung einsteigt. Die Betonung liegt auf 'Zusatz', auch wenn Kritiker das gerne mal ausblenden. Aber immerhin geschieht nun etwas. Hätten vorherige Bundesregierungen das schon in die Wege geleitet, dann würden unsere Rentnerinnen und Rentner so wie die in diversen skandinavischen Staaten massiv davon profitieren."/yyzz/DP/stw
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