Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Scholz und Habeck

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Scholz und Habeck:

"Habeck, der Philosoph auf dem Sessel des Wirtschafts- und Klimaschutzministers, mag zwar gut über die "Wärmewende" dozieren können, doch ihm fehlt offenkundig der Blick auf die Realitäten. Er spricht zwar von einem Förderprogramm in Milliardenhöhe, belässt es aber bei Andeutungen. Und selbst wenn es Geld für den Heizungsaustausch gäbe: Woher sollen all die Wärmepumpen, die es bräuchte, kommen? Woher all die Handwerker, die sie einbauen sollen? Woher soll der für den Betrieb von Millionen von Wärmepumpen benötigte Strom kommen? Selbst wenn es Antworten auf diese Fragen gäbe, so nützten diese den Eigentümern eines großen Teils des Gebäudebestands wenig bis nichts, wenn sich ihre Häuser und Wohnungen für das Heizen mit Wärmepumpen gar nicht eignen. Dann müssten sie also ihre Immobilien komplett energetisch sanieren, was leicht sechsstellige Beträge kostet. Wer schafft das?"