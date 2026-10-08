|
08.10.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Schülerprotesten in Frankreich
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Schülerprotesten in Frankreich:
"Diese ist kein Spleen verwöhnter Teenager, sondern hat sehr konkrete, nachvollziehbare Gründe. Die Jugendlichen fordern schlichtweg annehmbare Bedingungen, um zu lernen. Seit Jahren fehlt es den französischen Schulen am Grundlegenden: an intakten Gebäuden, Material, Personal und Ersatz für ausfallende Lehrkräfte. Im Sommer werden die Klassenräume zu Brutkästen, im Winter zu Eiskammern. Oftmals sitzen 35 Kinder und mehr in einer Klasse. Seit Jahren wird ausgerechnet an der Zukunft des Landes extrem gespart. Hinzu kommt die Ungleichbehandlung von Schulen in Vororten und sozialen Brennpunkten einerseits und in Paris und anderen Metropolen andererseits."/yyzz/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.