|
23.10.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Söder/Extremismusklausel
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Söder/Extremismusklausel:
Nun sollte man im Land der Bedenkenträger nicht jeden Vorschlag gleich mit dem Totschlagargument "Geht nicht" niedermachen, aber es fällt schwer, Söders Vorschlag auch nur einen Hauch an Realisierungschancen zuzubilligen, denn er stößt auf kaum überwindbare verfassungsrechtliche Hürden. Die massivste: Solange eine politische Partei wie die AfD oder die Linke nicht verboten ist, darf sie an Regierungen beteiligt werden. Dem CSU-Parteitag am kommenden Wochenende liegt ein Leitantrag des Vorstands vor, der aus guten Gründen einen Verbotsantrag gegen die AfD ablehnt. Und die Berliner Linkspartei wird als Ganze noch nicht einmal vom Verfassungsschutz beobachtet./yyzz/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.