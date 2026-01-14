Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Söder/Reform der Bundesländer

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Söder/Reform der Bundesländer:

"Trump macht's vor: Während der US-Präsident ganz ungeniert Anspruch auf Grönland und Kanada erhebt, strebt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hierzulande ähnlich Disruptives an. Die Zahl der Bundesländer bedrohe die "Effizienz des Staates" und müsse verringert werden. (...) Wenn ein Land aus eigener Kraft nicht über die Runden komme, müsse es mit anderen fusionieren und so "eine Bundesländerstruktur mit größeren Einheiten" entstehen. Dabei denkt der Ministerpräsident wohl an eine tiefgreifende Reform oder gar die Abschaffung des Länderfinanzausgleichs. Doch das ist noch weniger wahrscheinlich als die US-Übernahme Kanadas."/yyzz/DP/men