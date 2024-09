Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Söders Kanzler-Ambitionen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Söders Kanzler-Ambitionen:

"Die Kandidatur-Kandidatur des CSU-Chefs liegt damit offen auf dem Tisch - keine Überraschung für diejenigen, die Markus Söder kennen. An seine Beteuerung nach der verlorenen Bundestagswahl, jetzt die bundespolitischen Ambitionen an den Nagel zu hängen, hatte sowieso keiner geglaubt. Jetzt freilich steht der CSU-Chef in der Pflicht, die Unions-Kandidatenkür besser hinzukriegen als 2021."/DP/jha