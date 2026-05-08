|
08.05.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu SPD-Linke wird zum Problem für Klingbeil
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu SPD-Linke wird zum Problem für Lars Klingbeil:
"Nun verhöhnt die Linkspopulistin Bärbel Bas die Steuerzahler mit der Behauptung, es gebe gar keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Zur Erinnerung: Migranten stellen knapp die Hälfte der Bürgergeldempfänger und sind doppelt so häufig arbeitslos wie Deutsche. "Diejenigen, die jeden Tag diesen Laden am Laufen halten, müssen am Ende mehr in der Tasche haben", sagte Klingbeil kürzlich. Eine Ministerin wie Bärbel Bas, die nur eine Umverteilung von oben nach unten kennt, steht ihm bei diesem Ziel klar im Wege. Durch das unselige Konstrukt einer SPD-Doppelspitze weiß Bas jedoch, dass ihr vorerst nichts passieren kann."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.