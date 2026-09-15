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15.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Spritpreisen
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Spritpreisen:
"Was kann die Politik tun, um den Spritpreis zu senken? Die steuerliche Belastung ist in Deutschland höher als in den meisten anderen Staaten. Etwa 55 Prozent fließen in die Kassen des Finanzministers - Mehrwertsteuer, Energiesteuer (die ehemalige Mineralölsteuer) und seit 2021 die CO2-Abgabe. An diesen Stellschrauben könnte die Regierung drehen - würde aber neue Etat-Lücken schaffen. Eine Übergewinnsteuer, die einen Teil der satten Einnahmen der Mineralölkonzerne abschöpfen soll, ist umstritten - aber womöglich einen Versuch wert. Neue Tankrabatte sind - Prinzip Gießkanne - ökonomisch unsinnig."/yyzz/DP/stw
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