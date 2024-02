Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Steuer-Entlastungen/Schulden

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Steuer-Entlastungen/Schulden:

"Ein Blick in den gerade vom Bundestag verabschiedeten Haushalt für 2024 zeigt: Der dritthöchste Ausgabeposten nach dem für Arbeit und Soziales sowie Verteidigung ist die Bundesschuld. Also: Zinsen! Dass Habeck als Mittel der Problemlösung die Aufnahme neuer Kredite vorschlägt, ist nicht verwunderlich, sondern entspricht dem, was Politiker aus dem linken Spektrum gerne tun, wenn angeblich das Geld nicht reicht: neues Geld beschaffen, und sei es auf dem Kapitalmarkt. Das Vehikel "Sondervermögen" dient dabei der Umgehung der im Grundgesetz festgelegten Schuldenbremse, die Grüne und Sozialdemokraten ohnehin gerne schleifen würden."/DP/jha