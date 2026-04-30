|
30.04.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Streichung des 1. Mai als Feiertag
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Streichung des 1. Mai als Feiertag:
"Natürlich ist es unbedingt richtig, dass die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Raum finden müssen in der Öffentlichkeit - einen gesetzlichen Feiertag zu dem Zweck, politische Anliegen vorzubringen, braucht es dafür allerdings nicht. Kundgebungen (...) sind von der Versammlungsfreiheit geschützt - an jedem Tag. (...) Die Abschaffung keines anderen Feiertags hätte solch eine Signalwirkung in die Gesellschaft hinein, als wenn am Tag der Arbeit tatsächlich: gearbeitet wird. Für viele in Deutschland nach wie vor eine undenkbare Überlegung. Leider."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!