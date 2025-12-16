|
16.12.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Terror in Australien
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Terror in Australien
Die Terrorattacke in Australien ist ein tödlicher Hinweis darauf, dass der radikale Antisemitismus keine Grenzen kennt. Ob Hochsommer wie am berühmten Bondi Beach in Sydney, ob frostige Vorweihnachtszeit wie in weiten Teilen Europas - der Terror kennt wegen der weltweit gestiegenen Mobilität keine Grenzen mehr. Und immer wieder sind unschuldige Menschen Opfer der Attentäter. Diesmal traf es sogar einen Holocaust-Überlebenden. Bei aller Tragik des Geschehens zeigen die Ereignisse aber ebenso, dass auch die Menschlichkeit keine Grenzen kennt. Es war ein Familienvater mit syrischen Wurzeln, der sich unter Lebensgefahr auf einen der Attentäter stürzte und ihn entwaffnete. Wie vielen Menschen er damit das Leben rettete, kann gar nicht ermessen werden. Zu Recht wird er jetzt in den Medien gefeiert, und hoffentlich schämen sich alle, die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten pauschal kriminalisieren./yyzz/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Hanelsende im Minus -- ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentierte sich schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.