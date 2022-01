Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Ukraine-Konflikt:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Ukraine-Konflikt:

5000 Militärhelme liefert Deutschland der Ukraine, die mit berechtigter Sorge auf die über 100 000 russischen Soldaten jenseits der Grenze blickt - das sei ein "ganz deutliches Signal: Wir stehen an Eurer Seite", meinte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) allen Ernstes. Die Bundesregierung muss bei allem verständlichen Bemühen, die Krise nicht anzuheizen, aufpassen, dass sie sich mit Ankündigungen nach obigem Muster nicht lächerlich macht - bei den Bündnispartnern in der Nato und in der EU, aber auch in der Ukraine. Dass Russlands Machthaber Wladimir Putin nur mitleidig lächelt, weil nun bald 5000 Ukrainer bundeswehrbehelmt ihren Dienst verrichten, darf vermutet werden./yyzz/DP/mis