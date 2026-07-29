29.07.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Umgang der Politik mit Anschlag von Berlin

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Umgang der Politik mit dem Anschlag von Berlin:

"Wie stets nach solchen Anschlägen fühlen sich Politiker bemüßigt, möglichst rasch alle möglichen "Maßnahmen" zu fordern, von denen die meisten nicht zielführend und schon bald wieder vergessen sind. Dazu gehört auch die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft bei gefährlichen Doppelstaatlern. Dass der Islamist von Berlin nur die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, irritiert offensichtlich nicht. Um Terror, Hass und Gewalt entgegenzuwirken, steht ein breit gefächertes Instrumentarium zur Verfügung. Wenn es Justiz und Behörden nicht nutzen, ist es sinnlos, für weitere Verschärfungen einzutreten."/DP/jha

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