Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Union/Personaldebatten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Union/Personaldebatten:

"Vor der Sommerpause muss das Gerüst für die parlamentarische Umsetzung stehen. Die Spitzenleute sollten sie dann ohne Wenn und Aber in der Sommerpause verteidigen und danach durchziehen. Nur so kann die Koalition zu Jahresbeginn 2027 Erleichterungen spürbar machen; nur so können Politik und Medien eine glaubhaft positive Zwischenbilanz ziehen. Für Personalfragen ist dann immer noch Zeit. So sollte der 70-jährige Kanzler die Frage der Wiederwahl 2029 hintanstellen und wirklich seine ganze Kraft der Erstarkung der konservativ-liberalen Mitte widmen. Klappt es mit den Reformen, dann klappt es auch mit der Demokratie."/yyzz/DP/he