Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Vermieter/Politik

"Nicht jeder und jede, die eine Immobilie vermietet, hat ein dickes Portemonnaie, aus dem die teils extrem gestiegenen Abschlagskosten für Gas oder die Füllung des Öltanks mit Leichtigkeit bezahlt werden können. Während die Politik jedoch nur an Entlastungsprogrammen für Mieter schraubt, gucken die Eigentümer in die Röhre. Denn: Wer hilft ihnen, wenn sie gegenüber dem Energieversorger oder dem Heizöllieferanten in Zahlungsschwierigkeiten geraten? Auch hier ist die Politik gefordert zu helfen - gegen Nachweis der Nöte, versteht sich."/zz/DP/he