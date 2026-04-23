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23.04.2026 05:34:43
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Verteidigungskonzept
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Verteidigungskonzept:
"Zum Glück muss niemand befürchten, dass Deutschland einen Angriffskrieg oder Überfall - auf wen auch immer - plant. (...) Mit unseren europäischen Nachbarn, ob Frankreich, Polen oder anderen, verstehen wir uns so gut wie nie zuvor in der Geschichte. Deswegen kann man sich, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, unmissverständlich für einen effektiven und der Lage angemessenen Ausbau der Bundeswehr aussprechen. Wir wollen nur so wehrhaft sein, dass wir selbst nicht zum Opfer eines Aggressors werden. Wer könnte dagegen ernsthaft etwas einzuwenden haben?"/DP/jha
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