02.02.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Visionen für Europa
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Visionen für Europa:
"Auch wenn auf lange Frist alle von einer stärkeren und vertieften EU profitieren würden, von fundamentalen Reformen und einem Präsidenten Europas, stellen vornweg die großen Mitgliedstaaten nur ungern ihre nationalen Interessen hinter die der Gemeinschaft. Das wird sich nicht nur angesichts der Erfolge der Rechtspopulisten in etlichen Teilen Europas kaum ändern. (...) Aktuell scheint es, als bremsten die Länder mit ihren Egoismen die Handlungsfähigkeit aus und erstickten jegliche Form von Visionen, die dringend benötigt werden."/yyzz/DP/he
