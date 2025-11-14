|
14.11.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Wehrdienst
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Wehrdienst:
"Mit diesem Gesetz ist ein erster wichtiger Schritt getan, um die Bundeswehr wieder als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft zu etablieren. Mit Militarisierung hat das wenig zu tun. Es geht vielmehr darum, die verteidigungswürdigen Vorzüge einer freiheitlichen parlamentarischen Demokratie in den Vordergrund zu stellen. Und wenn dazu eine starke Truppe bereitsteht, die das von Herzen tut - umso besser."/DP/jha
