Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Winterklausur der CSU

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Winterklausur der CSU:

"Egal, ob die CSU in Berlin mitregiert oder nicht, das Rezept zur Winterklausur ihrer Landesgruppe ist immer dasselbe: Eine Prise Steuererleichterung, ein Quäntchen Ausländerrechtsverschärfung und eine Portion Wirtschaftsfreundlichkeit wird mit den vorab lancierten Positionspapieren verteilt. Und was ist mit den Jungen? Für sie hält die CSU das Geschenk des Führerscheins ab 16 bereit. Mehrere hundert PS im Zaum zu halten traut man den Teenagern unter 18 Jahren eher zu, als verantwortlich zu wählen."