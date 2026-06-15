Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum nahen Ende des Iran-Kriegs

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum nahen Ende des Iran-Kriegs:

"Die bekannten Eckpunkte der Grundsatzvereinbarung lassen erkennen, dass der Iran die Auseinandersetzung gewonnen hat, obwohl er seinen Gegnern militärisch unterlegen ist. Eine strategische Niederlage der USA, die den Nahen Osten verändern, aber die Probleme der Region nicht lösen wird."/yyzz/DP/he