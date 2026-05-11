Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Scheitern der 1000-Euro-Entlastungsprämie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zum Scheitern der 1000-Euro-Entlastungsprämie:

"Aus einer minimal beliebten Maßnahme ist durch die Ablehnung im Bundesrat ein maximaler Schaden geworden. Wer hatte nicht alles die Prämie für problematisch gehalten... Arbeitgeber (inklusive dem Bund selbst) verwiesen auf ihre ohnehin schon angespannte finanzielle Lage, die eine Auszahlung nicht erlaube. Ordnungspolitisch denkende Menschen merkten an, eine Regierung könne doch nicht Geldgeschenke auf Kosten anderer verteilen."/yyzz/DP/men